Студенческий билет выдали хомяку Евгению в вузе Коломны

Необычный студент появился в начале февраля в Государственном социально-гуманитарном университете. Трехмесячный хомяк обитает в живом уголке на факультете математики, физики, химии и информатики.

Ректор университета Жанна Леонова лично подарила факультету нового обитателя, в шутку отметив, что Женя — первый первокурсник с хвостиком и особой, ночной формой обучения. Хомяку даже выписали настоящий студенческий билет с номером 101 — зверек стал 101-м обучающимся на первом курсе факультета.

Жанна Леонова призвала студентов соблюдать осторожность и не терять нового однокурсника среди микроскопов и лабораторных пробирок, потому что ему еще предстоит сдача сессии.

Известно, что хомяк Евгений примет участие в конкурсе «Студент года». Специально для него ввели специальную номинацию — «Умиление года», в которой он точно одержит победу, так как является единственным участником. Остальные студенты поборются за Гран-при, а также за звания «Доброволец года», «Интеллект года», «Общественник года», «Спортсмен года», «Староста года» и «Творческая личность года».