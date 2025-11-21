Студенческие соревнования по стрельбе прошли в Коломне

Этап спартакиады коломенского вуза — Государственного социально-гуманитарного университета — по стрельбе пневматической винтовки среди девушек прошел в тире конькобежного центра «Коломна». В стрельбе по мишеням с расстояния 10 метров состязались 28 студентов из 10 факультетов.

Соревнования проходили одновременно в двух зачетах — для вузовской спартакиады и для комплекса ГТО. Принимали нормативы опытные специалисты центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ВФСК ГТО МБУ «Конькобежный центр Коломна».

Самой меткой в личном зачете оказалась Вероника Сальникова, студентка филологического факультета. В командном зачете победу одержала сборная факультета физической культуры и спорта.

«Турнир по стрельбе стал еще одним этапом большой университетской спартакиады, которая длится весь учебный год и объединяет наших студентов в стремлении к спортивным достижениям и приверженности здоровому образу жизни», — отметили в ГСГУ.