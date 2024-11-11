Студенческие соревнования по настольному теннису прошли в Красногорске

В Красногорске завершились зональные соревнования по настольному теннису, в которых приняли участие сборные команды юношей и девушек Красногорского колледжа. Спортсмены продемонстрировали отличную игру, завоевав победу и обеспечив себе выход в финал областной Спартакиады среди студентов средних профессиональных организаций.

Их успех стал результатом долгих тренировок, упорства и настойчивости. «Мы гордимся нашими спортсменами и их достижениями», — сообщили в пресс-службе Красногорского колледжа.

Отдельные слова благодарности были адресованы тренерам, подготовившим победителей — Турецкову Денису Викторовичу и Леонову Сергею Юрьевичу. Их профессионализм, терпение и поддержка сыграли ключевую роль в достижении таких высоких результатов.

Победа в зональных соревнованиях стала важным этапом на пути к новым спортивным достижениям.

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