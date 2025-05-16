Студенческие отряды Подмосковья открыли летний трудовой семестр

В Доме правительства Подмосковья прошло торжественное открытие трудового сезона Студенческих отрядов. В нем приняли участие более 700 ребят из разных уголков региона. По традиции каждому участнику вручили «путевку» — документ, подтверждающий направление на летнюю работу.

Этим летом студенты будут трудиться в детских лагерях, таких как «Артек», «Орленок», «Дельфин», «Гагарин» и «Сириус». Сервисные отряды покажут свои навыки на теплоходах Московского речного пароходства, а также поработают в отелях и санаториях региона.

«В этом году более шести тысяч студентов будут трудиться и на территории Московской области, и по всей России. Последние два года региональное отделение занимает первое место в рейтинге РСО среди субъектов России в ЦФО. Мы вас очень ценим и любим», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

В Министерстве информации и молодежной политики напомнили, что с прошлого года действует соглашение о сотрудничестве между студенческими отрядами Подмосковья и Минской области. Ребята обмениваются опытом и участвуют в совместных мероприятиях.

«Сотрудничество с РСО Подмосковья имеет фундаментальное значение для нашей дружбы. Обмен опытом и планируемые совместные проекты показывают единство молодежи наших стран и готовность работать на совместное будущее, укрепляя исторические корни и традиции», — уточнила первый секретарь Минского областного комитета Белорусского республиканского союза молодежи и командир Минского областного штаба Студенческих Отрядов Татьяна Клишевич.

Помимо этого, для ребят проводят обучение по разным направлениям — можно получить новую профессию и официальное свидетельство. Руководитель студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев заключил, что молодые люди ежедневно подтверждают высокий уровень подготовки, осваивают новые навыки и решают трудовые задачи на объектах разного масштаба.