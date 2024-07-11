Сцену в детской школе искусств в Воскресенске модернизируют в этом году

Работы по модернизации сцены и укомплектованию ее современным оборудованием проходят в детской школе искусств «Элегия» в Воскресенске. Это стало возможным благодаря победе в конкурсе проектов инициативного бюджетирования.

Обновление проходит для того, чтобы расширить возможности по проведению мероприятий в зале. На данный момент завершены работы по обустройству дополнительного подъема на сцену и укладке сценического линолеума. Высокое качество используемых материалов и профессиональный подход к процессу отметила начальник управления культуры Воскресенска Елена Баклушина на выездном осмотре.

Также сцену оборудуют специальным световым и звуковым оборудованием. Срок окончания работ — до конца года. Ранее проект победил в конкурсе инициативного бюджетирования.

Отметим, что зрительный зал школы искусств — одна из самых посещаемых площадок в Воскресенске для любителей классики и исполнительского искусства. Здесь проходят концерты, спектакли и встречи с именитыми музыкантами.

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