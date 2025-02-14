Сцену сельского дома культуры отремонтировали в Богородском округе

При поддержке депутатского корпуса Молзиноскому сельскому дому культуры выделили средства на замену механики и покрытия сцены, светового оборудования, пожарной и охранной сигнализации, системы оповещения об эвакуации. Московской областной театр драмы подарил комфортабельные кресла.

В Доме культуры создали пространство, в котором будут развиваться творческие коллективы. В стенах учреждения станет комфортнее как для артистов, так и для зрителей. Участники кружков уже начали осваивать новое пространство. Они отметили, что зрительный зал будто родился заново.

Руководители Дома культуры поблагодарили всех причастных за обновление.