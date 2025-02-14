Сцену сельского дома культуры отремонтировали в Богородском округе
В Молзинском сельском доме культуры отремонтировали сцену. Обновление прошло по инициативе председателя Совета депутатов Богородского городского округа Владимира Хватова
При поддержке депутатского корпуса Молзиноскому сельскому дому культуры выделили средства на замену механики и покрытия сцены, светового оборудования, пожарной и охранной сигнализации, системы оповещения об эвакуации. Московской областной театр драмы подарил комфортабельные кресла.
В Доме культуры создали пространство, в котором будут развиваться творческие коллективы. В стенах учреждения станет комфортнее как для артистов, так и для зрителей. Участники кружков уже начали осваивать новое пространство. Они отметили, что зрительный зал будто родился заново.
Руководители Дома культуры поблагодарили всех причастных за обновление.