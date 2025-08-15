Сцену Дома культуры «Октябрь» подготовили к новому сезону в Подольске

В ДК «Октябрь» завершается подготовка самого большого театрально-концертного зала округа на 850 посадочных мест. Сотрудники Дворца культуры проверили работу всего технического оборудования и обновили сцену, оциклевали поверхность для обновления покрытия пола.

Ежегодно на сцене Дворца культуры «Октябрь» проводится более 500 мероприятий, в том числе с участием артистов российской эстрады.

В сентябре в ДК «Октябрь» на ней выступят Александр Розенбаум, Мария Аронова, Сергей Шакуров и другие известные артисты.

Ранее в ДК обновили навигацию, установили интеллектуальные камеры и точку для бесплатной зарядки благодаря участию в региональном проекте «Умный ДК».

Для всех культурно-досуговых учреждений-участников проекта разработан единый стиль, в соответствии с которым модернизируют стенды, афиши, навигацию.