Сцену для оркестра ко Дню Победы начали возводить на стадионе школы № 2 в Дубне

В Дубне на открытом стадионе школы № 2 начали обустраивать площадку для исполнения «Ленинградской» симфонии Шостаковича на День Победы. Сцену возведут вдоль здания учебного заведения.

Символично, что площадкой для исполнения «Ленинградской» симфонии Дмитрия Шостаковича в День Победы выбрали именно эту локацию: в годы Великой Отечественной войны здесь располагались полевые госпитали.

Рабочие уже привезли конструкции трибун и приступили к их монтажу. В ближайшие часы доставят элементы сцены размером 16 на 10 метров.

По словам главы Дубны Максима Тихомирова, исполнение Симфонии № 7 Дмитрия Шостаковича станет заключительным аккордом в праздновании Дня Победы. В этот раз на сцене выступят 100 музыкантов Дубненского симфонического оркестра. Руководить коллективом будет дирижер Сергей Поспелов.

Концерт начнется в 19:00, вход на мероприятие свободный.

Напомним, первые месяцы войны известный советский композитор Дмитрий Шостакович провел в Ленинграде. В то время он начал писать Симфонию № 7, которую Анна Ахматова назвала «Ленинградская». Произведение стало символом веры в Победу.