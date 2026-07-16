Сцену для концертов на 5 тысяч зрителей благоустроят в Раменском округе

После преображения территории городского парка строители приступили к обновлению зоны, которую местные жители называли «Котлованом». Рабочие уже завершили устройство основания и начали следующий этап работ.

Местные жители положительно оценили преобразование — ранее это место представляло собой заброшенный заросший котлован. Благоустройство станет логичным продолжением развития не только парковой территории, но и местом притяжения гостей из ближайших городов.

«Крупные мероприятия раньше проводились на площади Победы, теперь было принято решение создать дополнительное место для массовых встреч. В одном из популярных мест округа — центральном парке — скоро разместят сцену и площадку перед ней. Здесь можно будет проводить любые масштабные события и культурные программы. Рядом будут размещены два павильона для мастер-классов», — рассказала директор муниципального автономного учреждения «Дирекция парков Раменского муниципального округа» Анна Юсупова.