Стройплощадку ледового дворца в Воскресенске подготовили на 80%

В Воскресенске активно продолжается подготовка территории под строительство нового ледового дворца в Новлянском микрорайоне. Сейчас на участке идут работы по срезке и складированию плодородного слоя грунта.

По словам начальника участка Дмитрия Вараксы, работы по срезке растительного слоя выполнены примерно на 80%. Общий объем грунта составляет около 18 тысяч кубометров, который будет использован для озеленения и обратной засыпки после завершения строительства.

Кроме того, почти на 70% завершены работы по созданию временных технологических дорог. На площадку уже подведено временное электроснабжение мощностью 150 киловатт, с возможностью увеличения. Для этого специалисты «Мособлэнерго» модернизировали трансформаторную подстанцию, установив более мощное оборудование. Также организовано техническое водоснабжение.

Проект находится на стадии корректировок и завершающих согласований, а старт основных строительных работ запланирован на начало следующего года.

Новый ледовый комплекс будет включать арену с трибунами на 5,5 тысячи зрителей и гостиницу. Общая площадь объектов составит около 30 тысяч квадратных метров. Вокруг дворца будет благоустроена территория: созданы зоны отдыха и организованы парковки.

Завершение строительства ледового дворца в Воскресенске намечено на 2028 год. Работы ведутся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».