Стройнадзор Подмосковья стал участником деловой премии цифровых технологий

Главгосстройнадзор Московской области стал участником пятой ежегодной премии CIPR Digital-2025, которая посвящена лучшим цифровым проектам страны. В этом году от Подмосковья на конкурс представили проект «Цифровая экосистема сопровождения бизнес-проектов АИС ЦСС».

Проект регионального стройнадзора заявлен сразу в двух номинациях — «Лучшая цифровая платформа для бизнеса» и «Городские решения». Сейчас идет экспертное голосование, которое завершится 7 мая.

Чтобы поддержать проект, нужно зарегистрироваться на платформе CIPR, выбрать нужные номинации и проголосовать. В каждой из них можно выбрать только одного участника.

Напомним, CIPR Digital — это важная премия в сфере цифровых технологий, цель которой — показать и продвигать российские разработки в сфере экономики данных.