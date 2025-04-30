Стройнадзор Подмосковья стал участником деловой премии цифровых технологий

Главгосстройнадзор Московской области стал участником пятой ежегодной премии CIPR Digital-2025, которая посвящена лучшим цифровым проектам страны. В этом году от Подмосковья на конкурс представили проект «Цифровая экосистема сопровождения бизнес-проектов АИС ЦСС».
Проект регионального стройнадзора заявлен сразу в двух номинациях — «Лучшая цифровая платформа для бизнеса» и «Городские решения». Сейчас идет экспертное голосование, которое завершится 7 мая.
Чтобы поддержать проект, нужно зарегистрироваться на платформе CIPR, выбрать нужные номинации и проголосовать. В каждой из них можно выбрать только одного участника.
Напомним, CIPR Digital — это важная премия в сфере цифровых технологий, цель которой — показать и продвигать российские разработки в сфере экономики данных.
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