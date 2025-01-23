Стройнадзор Подмосковья проконтролирует возведение 60 дорожных объектов

Главгосстройнадзор Московской области контролирует возведение 60 дорожных объектов. Большая часть из них находится в Ленинском округе, Красногорске, Люберцах и Химках.

В 2025 году в Подмосковье планируют достроить 53 объекта, включая путепровод в Аникеевке. Его возведут в рамках развития МЦД-2. Новый дорожный объект обеспечит бесперебойный доступ к Волоколамскому шоссе жителям села Николо-Урюпино и поселка городского типа Нахабино.

Еще один важный объект — сеть автомобильных дорог общего пользования регионального значения Московской области «Солнцево — Бутово — Видное — Каширское шоссе — Молоково — Лыткарино — Томилино — Красково — Железнодорожный». В строительном надзоре региона отметили, что строительство еще шести объектов завершат в 2026 году.