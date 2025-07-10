Стройнадзор Подмосковья напомнил о национальном стандарте безбарьерной среды

Главгосстройнадзор Московской области следит за тем, чтобы застройщики соблюдали национальные стандарты по созданию безбарьерной среды. Важно, чтобы каждый новый объект — будь то жилой дом, торговый центр или социальное учреждение — был удобен и безопасен для всех людей, включая тех, у кого есть ограничения по здоровью.

Инспекторы проверяют, насколько пандусы безопасны и удобны, есть ли специальные парковки, как организовано движение внутри зданий, достаточно ли широкие коридоры и дверные проемы, а также хорошее ли освещение и понятна ли навигация.

В стройнадзоре пояснили, что доступная среда сегодня — это не просто рекомендация, а обязательная часть проектной документации и стандарт современной застройки. Важно не только наличие пандусов, но и их качество — насколько они действительно удобны и безопасны для использования. Это касается не только соблюдения закона, но и заботы о комфорте людей.

Застройщиков призывают строго следовать стандартам доступной среды и серьезно относиться к выполнению всех необходимых требований.