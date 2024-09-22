Стройматериалы и инструменты отправили из Коломны в зону СВО

Пресс-служба администрации городского округа Коломна
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Коломна

Предприниматели городского округа Коломна передали в зону специальной военной операции строительные материалы и наборы инструментов. Груз отправится на Донбасс.

Партию строительных материалов и наборы инструментов отправили из Коломны на Донбасс. Гуманитарную помощь подготовили по просьбам военнослужащих округа: они возвращаются на фронт после отпуска и доставят груз.

Активное участие в сборе посылок в зону СВО приняли предприниматели Коломны.

«Благодарю каждого, кто не остается в стороне — чтобы там, на линии фронта, защитники ощущали нашу поддержку. Просил передать коломенским военнослужащим, чтобы не переживали за своих родных: мы стараемся окружить их заботой, вниманием и помогаем в решении различных вопросов», — сказал глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

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