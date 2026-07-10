Стройконтроль Подмосковья выполнил еще 1,4 тысячи выездов на медицинские объекты

В Подмосковье специалисты Управления технического надзора капитального ремонта продолжают контролировать строительство объектов здравоохранения. Особое внимание они уделяют качеству работ.

Сейчас под наблюдением находятся 45 объектов, в том числе 32 стационара и 13 поликлиник.

С начала года эксперты провели 1 437 выездных проверок на строительных площадках в Одинцове, Дмитровском, Ленинском, Лотошине, Чехове, Лосино-Петровском и других муниципалитетах.

Во время обследований специалисты оценивают соблюдение подрядчиками строительных технологий, соответствие выполненных работ проектной документации и сметам, качество материалов, а также безопасность организации строительных площадок.

Контроль осуществляют с учетом действующих нормативов и санитарно-технических требований.

По итогам каждой проверки подрядным организациям направляют рекомендации по устранению замечаний, а сотрудники управления сопровождают выполнение корректирующих мероприятий до полного устранения нарушений.

Такой подход позволяет своевременно выявлять возможные дефекты и поддерживать запланированные темпы строительства.