Стройконтроль Подмосковья провел 8 тысяч выездов на объекты в Мариуполе в мае

Восстановление социальных, жилых и административных объектов в Мариуполе сопровождается масштабной работой специалистов строительного контроля, которые ежедневно следят за качеством и безопасностью работ. Только в мае 2026 года сотрудники Управления технического надзора капитального ремонта Подмосковья провели более восьми тысяч выездных проверок.

Важную часть составлял приемочный контроль. Эксперты оценивали качество выполненных строительно-монтажных работ, проверяли состояние конструкций и инженерных систем, а также контролировали соответствие всех этапов восстановления проектной документации, действующим строительным нормативам и требованиям законодательства.

Особое внимание специалисты уделяли ключевым конструктивным элементам зданий, от которых напрямую зависит их надежность и безопасность. Под контролем находились работы по монтажу и демонтажу плит перекрытий, армированию и бетонированию монолитных конструкций, возведению и усилению стен, кирпичной кладке, устройству перегородок из газобетона, а также строительству лестничных маршей и балконных плит.

Параллельно проводили оперативный строительный контроль. Такие проверки позволяют своевременно выявлять возможные нарушения, следить за соблюдением технологий, качеством материалов и правильной последовательностью выполнения работ. Благодаря этому многие замечания устраняют еще в процессе строительства.

Ранее министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил значимость работы специалистов стройконтроля, подчеркнув, что их деятельность зачастую остается незаметной для широкой аудитории, однако играет важнейшую роль в восстановлении города.

«Военные осознанно идут на риск, готовясь к защите Родины. Но когда гражданские люди совершают подвиг, не просто приближая Победу, а ежедневно подвергая себя опасности, это вызывает особое уважение. И аббревиатура нашего стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», — подчеркнул глава ведомства.