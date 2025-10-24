Стройконтроль Подмосковья провел 60 тысяч выездов на объекты в Мариуполе с января

С начала года эксперты стройконтроля провели более 60 тысяч выездов на объекты в Мариуполе. В ходе них специалисты проверяли соответствие документации, соблюдение ГОСТов и СНиП, а также качество восстановительных и ремонтных работ.

Специалисты посетили площадки, где восстанавливают и возводят жилые дома, свыше 28 тысяч раз. Еще было проведено более семи тысяч визитов на объекты социальных учреждений, а также около 25 тысяч для приемки квартир.

Как сообщили в МинЖКХ МО, при проверке жилья уделялось особое внимание контролю несущих конструкций, фасадов и кровли, качеству ремонта инженерных систем и безопасности общедомового имущества.

В социальных учреждениях работники проверяли доступность объектов для разных категорий граждан, соблюдение требований противопожарной безопасности, энергоэффективность зданий, а также соответствие отраслевым стандартам.

Системный подход подмосковных специалистов позволил обеспечить высокое качество строительных работ и комфортную среду для жителей города.