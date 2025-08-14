Стройконтроль Подмосковья провел 300 выездов при восстановлении школы в Мариуполе

В Орджоникидзевском районе Мариуполя завершено восстановление одной из старейших школ города — № 14. Здание серьезно пострадало в результате боевых действий.

Учебное заведение, построенное в 1951 году для детей работников «Азовстали», вновь готово принимать учеников после масштабной реконструкции.

В 2022 году в здании обрушились стены и кровля, были полностью разрушены инженерные системы.

Работы по восстановлению начались уже летом того же года и включали полную реконструкцию. Особое внимание специалисты уделили современным стандартам безопасности. Все образовательные учреждения теперь оснащают системами видеонаблюдения с непрерывной 30-суточной записью.

За выполнением работ следили специалисты Управления технического надзора капитального ремонта Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Они совершили более 300 проверочных выездов.

«Ваша работа, как уже было отмечено, с одной стороны, остается в тени, но с другой — имеет колоссальное значение. При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность», — отметил глава ведомства Кирилл Григорьев, обращаясь к строителям.

Сегодня школа № 14 представляет собой гармоничное сочетание исторического облика 1950-х годов и современного образовательного пространства, рассчитанного на 450 учащихся.

Внутри оборудованы уютные классы с новой мебелью и полностью восстановлен пищеблок.