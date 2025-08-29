Стройконтроль Подмосковья провел 18 техобследований многоэтажек за лето

За лето эксперты стройконтроля Подмосковья обследовали 18 многоэтажных жилых домов. Специалисты собирали данные об объектах, проводили выезды, анализ данных и готовили технические заключения, сообщили в МинЖКХ МО.

Работы провели в Щелковском, Пушкинском, Красногорском, Каширском, Мытищинском, а также Балашихинском, Одинцовском, Лобненском и Солнечногорском районах.

Для проверок использовалась мобильная лаборатория со специальным оборудованием: лазерными дальномерами, тепловизорами, ультразвуковыми дефектоскопами и другими аппаратами.

В ведомстве указали, что такие меры позволяют своевременно выявлять необходимость капремонта и гарантируют продолжение безопасной эксплуатации зданий.