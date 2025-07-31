Стройконтроль Подмосковья провел 120 выездов при восстановлении дома в Мариуполе

Специалисты подмосковного технадзора капремонта провели более 120 выездов при восстановлении жилого дома на бульваре Меотиды в Мариуполе. Об этом рассказали в МинЖКХ МО.

Здание сильно пострадало из-за боевых действий: его стены на верхних этажах обрушились, подъезды и часть квартир сгорели.

На выездах эксперты проверяли технологические процессы его обновления, очередность этапов стройки, качество материалов и оборудования. Кроме того, работники фиксировали недостатки и отправляли их на исправление.

Также уделялось внимание охране труда и правилам безопасности на стройплощадке. Все данные фиксировались в специальной цифровой системе.

В итоге архитектурный облик дома был восстановлен. В ведомстве отметили, что ремонт проводился при координации Минстроя России.