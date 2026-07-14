Стройконтроль Подмосковья обеспечит восстановление многоэтажки в Мариуполе
В Мариуполе продолжается восстановление 14-этажного жилого дома, пострадавшего во время боевых действий. Проект реализуют при участии специалистов, подведомственных Министерству жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.
Половина здания получила критические повреждения и восстановлению не подлежит. Разрушенную часть полностью демонтировали, а на ее месте уже возводят новые конструкции. При этом строителям пришлось работать в условиях плотной городской застройки и соблюдать особую осторожность, поскольку в уцелевшей части дома продолжали проживать люди.
Одним из первых этапов стало восстановление теплового контура здания. Специалисты установили новые окна, заменили систему центрального отопления и отремонтировали кровлю.
За каждым этапом восстановления следят сотрудники Управления технического надзора капитального ремонта Подмосковья. Они проверяют соответствие выполненных работ проектной документации, контролируют качество строительства и соблюдение действующих строительных норм, чтобы после завершения реконструкции дом отвечал всем требованиям надежности и безопасности.
Многие подрядчики и заказчики отмечают насколько непросто сдать объект, который строится под вашим надзором, но это говорит только об одном — мимо профессионального взгляда не проскочит ни одна деталь, а значит, вы делаете все правильно. Вы всегда с готовностью и самоотдачей беретесь за новые задачи и показываете высокий результат. Спасибо большое команде!
Кирилл Григорьев
министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области
На объекте трудятся 26 специалистов. Строители уже завершили монтаж плит перекрытия четырнадцатого этажа восстанавливаемой части здания и приступили к устройству внутренних перегородок в квартирах.
Одновременно рабочие проводят монтаж полов с использованием керамзитовой засыпки и инженерных коммуникаций, устанавливают оконные блоки, утепляют фасад и обустраивают кровлю.