Стройконтроль Подмосковья обеспечит восстановление многоэтажки в Мариуполе

В Мариуполе продолжается восстановление 14-этажного жилого дома, пострадавшего во время боевых действий. Проект реализуют при участии специалистов, подведомственных Министерству жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

Половина здания получила критические повреждения и восстановлению не подлежит. Разрушенную часть полностью демонтировали, а на ее месте уже возводят новые конструкции. При этом строителям пришлось работать в условиях плотной городской застройки и соблюдать особую осторожность, поскольку в уцелевшей части дома продолжали проживать люди.

Одним из первых этапов стало восстановление теплового контура здания. Специалисты установили новые окна, заменили систему центрального отопления и отремонтировали кровлю.

За каждым этапом восстановления следят сотрудники Управления технического надзора капитального ремонта Подмосковья. Они проверяют соответствие выполненных работ проектной документации, контролируют качество строительства и соблюдение действующих строительных норм, чтобы после завершения реконструкции дом отвечал всем требованиям надежности и безопасности.