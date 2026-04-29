Стройконтроль Подмосковья обеспечит восстановление еще одного дома в Мариуполе

В Мариуполе продолжается восстановление жилого фонда. В Орджоникидзевском районе города проводят работы в одном из многоквартирных домов, получивших повреждения ранее.

Строителям удалось полностью вернуть прочность основным конструкциям здания, что стало ключевым этапом в его возрождении.

Сейчас специалисты сосредоточены на комплексном обновлении дома. Параллельно проходят ремонт кровли и фасада, установка пластиковых окон. Также рабочие прокладывают инженерные коммуникации, а в уже восстановленных частях выполняют внутреннюю отделку мест общего пользования.

Работы проходят сразу по нескольким направлениям, чтобы максимально ускорить процесс возвращения здания к полноценной эксплуатации.

Контроль за качеством на всех стадиях осуществляют специалисты Управления технического надзора капитального ремонта Подмосковья, которые следят за соблюдением строительных норм и сроков.

Как отметил ранее министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев, работа экспертов редко оказывается в центре внимания, однако именно от нее во многом зависит надежность и безопасность объектов. Он подчеркнул, что в условиях, в которых проходят восстановительные работы, профессионализм специалистов вызывает уважение.

Инспекторы задействованы в проектах по восстановлению инфраструктуры на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также в Запорожской и Херсонской областях. Они обеспечивают техническое сопровождение и надзор.