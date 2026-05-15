Стройконтроль Подмосковья обеспечит восстановление еще одного дома в Мариуполе

В Центральном районе Мариуполя продолжается восстановление многоквартирного жилого дома, серьезно пострадавшего во время боевых действий. На объекте проводят комплекс строительно-монтажных работ.

Специалисты восстанавливают кровлю и несущие конструкции дома, проводят монтаж инженерных сетей и оконных блоков, ремонтируют фасад и внутренние помещения подъездов. Кроме того, в здании заново обустраивают систему газоснабжения.

Особое внимание строители уделяют одному из подъездов, который получил наиболее серьезные повреждения и был полностью демонтирован. Сейчас его фактически возводят заново с соблюдением современных строительных требований и технологических норм.

Контроль за качеством работ на каждом этапе осуществляют специалисты Управления технического надзора капитального ремонта Подмосковья.

Как отметил ранее министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев, работа сотрудников строительного контроля зачастую остается незаметной для большинства людей, однако именно от нее во многом зависит надежность и безопасность восстановленных объектов. По его словам, специалисты выполняют свои задачи в непростых условиях, демонстрируя высокий профессионализм и самоотдачу.