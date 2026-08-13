Стройконтроль Подмосковья обеспечит восстановление девятиэтажки в Мариуполе

В Центральном районе Мариуполя завершается восстановление девятиэтажного жилого дома, серьезно пострадавшего во время боевых действий. В здании были разрушены верхние этажи, кровля и часть одного из подъездов с шестого по девятый этаж.

Строители демонтировали аварийные конструкции и заново возвели поврежденные участки четырех верхних этажей. В здании отремонтировали кровлю, установили пластиковые окна и входные двери, проложили новые инженерные коммуникации.

Кроме того, специалисты обновили фасад и привели в порядок места общего пользования. Сейчас подрядчик заканчивает отделку квартир и устраняет замечания строительного контроля Подмосковья.

Работы выполняют с учетом современных требований к безопасности и комфорту жилья.