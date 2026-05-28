Стройконтроль Подмосковья обеспечит благоустройство еще одного двора в Мариуполе

В Приморском районе Мариуполя продолжается благоустройство дворовых территорий на Кронштадтской улице. Работы проводят в рамках комплексного обновления жилой среды и охватывают подготовку территории к дальнейшему асфальтированию и озеленению.

Сейчас специалисты занимаются снятием плодородного слоя грунта, подготавливая основание для устройства твердых покрытий и будущих зеленых зон. Одновременно проводится выравнивание территории, формируются основания под пешеходные дорожки и парковочные карманы.

Контроль за выполнением работ ежедневно осуществляют сотрудники Управления технического надзора капитального ремонта Московской области. Специалисты выезжают на объект, проверяют качество выполняемых работ и соблюдение технологий на каждом этапе.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев ранее подчеркнул, что деятельность специалистов строительного контроля зачастую остается незаметной для жителей, однако именно от их работы во многом зависит надежность и качество итогового результата.

После завершения укладки асфальта и установки бордюрного камня на территории планируют восстановить газоны и провести озеленение. Во дворах появятся новые зеленые насаждения, которые сделают пространство более комфортным для жителей.