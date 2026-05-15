Стройконтроль Подмосковья обеспечил восстановление многоэтажки в Мариуполе

В Центральном районе Мариуполя на проспекте Металлургов продолжается восстановление девятиэтажного жилого дома. Он пострадал во время боевых действий.

Строители выполняют работы по укреплению несущих конструкций и восстановлению кровли, одновременно монтируют новые инженерные сети и современные оконные блоки. Процесс идет поэтапно, с учетом технических требований.

Особое внимание уделяют строительному контролю: подмосковные специалисты сопровождают каждый этап работ, проверяя соответствие проектной документации и соблюдение строительных норм и стандартов.

Как отметил ранее министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев, работа экспертов стройконтроля часто остается незаметной, однако именно она обеспечивает качество и безопасность восстановления.

Он подчеркнул, что в сложных условиях специалисты демонстрируют высокий профессионализм и ответственное отношение к своим задачам.

После завершения основных строительных мероприятий подрядная организация перейдет к внутренней отделке мест общего пользования.