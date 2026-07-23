Стройконтроль Подмосковья обеспечил восстановление еще одного дома в Мариуполе
В многоквартирном доме, расположенном в 232-м квартале Ильичевского района Мариуполя, завершились основные восстановительные работы. Проведенный комплекс мероприятий позволил полностью привести здание в соответствие с действующими техническими требованиями.
Специалисты обновили кровлю, отремонтировали подъезды, заменили оконные и дверные конструкции, смонтировали новые внутренние инженерные сети, включая системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации, электроснабжения и освещения. Кроме того, строители привели в порядок фасад здания и усилили его несущие конструкции.
После завершения основных строительных работ подрядчик приступил к следующему этапу — благоустройству прилегающей территории. Сейчас специалисты готовят площадку к дальнейшим работам: уже выполнена вертикальная планировка участка и проводится снятие плодородного слоя грунта в соответствии с проектными решениями.
Все мероприятия проводят в строгом соответствии с утвержденной технологией, что позволит обеспечить высокое качество последующего благоустройства.
Объект находится под постоянным контролем специалистов Управления технического надзора капитального ремонта Московской области, которые ежедневно проводят строительный контроль, следя за соблюдением проектных решений, технологий и требований к качеству работ.
Многие подрядчики и заказчики отмечают насколько непросто сдать объект, который строится под вашим надзором, но это говорит только об одном — мимо профессионального взгляда не проскочит ни одна деталь, а значит, вы делаете все правильно.
Кирилл Григорьев
министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области
В ближайшее время начнется комплексное благоустройство двора. Проект предусматривает модернизацию наружных инженерных коммуникаций, установку нового бордюрного камня и устройство тротуаров с покрытием из плитки.
Помимо этого, во дворе появятся малые архитектурные формы, современные игровые комплексы для детей и спортивные площадки.