Стройконтроль Подмосковья обеспечил восстановление еще двух домов в Мариуполе

В Мариуполе продолжают восстановление жилого фонда. На очереди — еще два многоквартирных дома, которые в ближайшее время примут новоселов. Работы проводят при активном участии подмосковных специалистов.

В настоящее время на объекте продолжается черновая отделка, а впереди — монтаж сантехнического оборудования и подключение газовых приборов: трубы для газа уже разведены по квартирам.

Руководитель проекта Управления технического надзора капитального ремонта Московской области Максим Мерц рассказал, что в доме № 20 специалисты возвели новые стены, полностью заменили инженерные коммуникации, установили радиаторы отопления, железные двери и современные оконные конструкции.

«Я уверен, мариупольцам будет абсолютно комфортно жить в этих квартирах», — подчеркнул Максим Мерц.

Со стороны экспертов строительного контроля Московской области, по его словам, были приложены все усилия, чтобы работы велись строго в соответствии с нормами и стандартами качества.

Соседний дом № 24 на той же улице имел серьезные повреждения. Один из подъездов был полностью обрушен, также пострадали плиты перекрытий, а из-за пожара конструкции потеряли несущую способность.

В итоге было принято решение о полном демонтаже здания и возведении нового объекта на его месте.

«Работы длятся уже более двух лет. Уже на данный момент произведен полностью демонтаж данного дома, частичное возведение фундамента, также возведение стен подвала. Полностью возведен конструктив», — рассказал представитель подрядной организации Курской области, начальник строительно-монтажного участка Евгений Пестрецов.