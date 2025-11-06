Стройконтроль Подмосковья обеспечил приемку резиденции арт-кластера «Таврида»

Эксперты подмосковного стройконтроля ведут приемку новой резиденции арт-кластера «Таврида». Его построили на берегу Азовского моря в поселке Счастливцево Херсонской области.

Поселок органично вписан в природный ландшафт. Он имеет удобные пешеходные дорожки, зоны отдыха и выход к морю.

Комплекс занимает 18,5 гектара земли. В нем располагается 51 объект: жилые корпуса, административные здания, учебные шатры, арт-мастерские, спортивные зоны, столовая и благоустроенные пространства.

Каждый этап их возведения — от фундамента до благоустройства территории — проводился под контролем Управления технического надзора капитального ремонта Московской области.

Как отметили в МинЖКХ региона, место рассчитано на 420 человек от 18 до 35 лет — старшеклассников, студентов и работников сферы культуры. В нем будут проводить образовательные интенсивы и заезды по различным творческим направлениям. Также резиденция планирует запускать профориентационные и управленческие программы для сотрудников учреждений культуры Донбасса и Новороссии.