Стройконтроль Подмосковья обеспечил качественное восстановление дома в Мариуполе

Специалисты Управления технического надзора капитального ремонта Московской области приняли восстановительные работы в многоквартирном доме в Каменске в Мариуполе. Чтобы обеспечить соответствие всем строительным нормам, эксперты организовали многоуровневую систему проверок и регулярно выезжали на объект для контроля качества.

«Ваша работа, как уже было отмечено, с одной стороны, остается в тени, но с другой — имеет колоссальное значение. При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность», — обратился к экспертам стройконтроля министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

Двухэтажный дом, поврежденный в ходе боевых действий, полностью восстановили. Подрядная организация выполнила ремонт несущих конструкций и фасада, заменила кровлю и окна, обновила внутреннюю отделку мест общего пользования, а также инженерные системы, включая канализацию и газоснабжение.

Благодаря проведенным работам и строгому контролю жители смогли вернуться в безопасный и комфортный дом, отвечающий современным стандартам. Все выявленные в процессе недочеты подрядчик устранил в установленные сроки.