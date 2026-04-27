Дворовую территорию продолжают восстанавливать на бульваре Шевченко в Центральном районе Мариуполя. На одном из участков уже завершили земляные работы.

Специалисты убирают плодородный слой грунта перед тем, как приступить к устройству несущего слоя основания. Сейчас на территории также монтируют бордюрные камни и асфальтируют проезжую часть.

Специалисты Управления технического надзора капитального ремонта по Московской области внимательно контролируют процесс работ.

Ранее министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев обратил внимание на то, что работа экспертов стройконтроля, оставаясь в тени, имеет огромное значение. Сотрудники работают в тяжелых условиях, демонстрируя качества, вызывающие восхищение.

Позже на территории высадят растения.