Стройготовность Северного подъезда к Лобне составила 80%

Реконструкция Северного подъезда к Лобне почти подошла к концу. Специалисты провели асфальтирование, установку бортового камня и тротуаров на 550-метровом участке пути.

«Строительная готовность дороги составляет 80%. Сейчас строители завершают работы по устройству шумозащитных экранов и локальных очистных сооружений. Параллельно ведется переустройство коммуникаций», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Дорога станет дополнительным съездом с Северного обхода внутрь Лобни. В частности, участок обеспечит путь к СНТ «Лесная полянка», СНТ «Птичка», ЖК «Восточный», зоне отдыха «Парк Киово» и улице Киово. Он будет иметь две полосы движения и пешеходные зоны.

Также в Лобне модернизируют 1,5-километровую дорогу на улице Гагарина, которая должна позволить вывести транзит из города и улучшить транспортную доступность внутренней сети.

Работы на двух объектах рассчитывают завершить в 2025 году.