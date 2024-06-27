Стройфирму в Подмосковье оштрафовали за нарушение миграционных законов

Фото: ГУФССП России по Московской области

Судебные приставы Подмосковья взыскали со строительной компании штраф за найм иностранцев без патента на работу. Нарушение обошлось фирме в 1,2 миллиона рублей.

Четыре исполнительных производства о взыскании административных штрафов находились на исполнении в Химкинском районном отделении судебных приставов. Установлено, что строительная компания приняла в качестве подсобных рабочих четырех иностранцев, у которых не было трудового патента.

Приставы вынесли постановления о запрете на регистрационные действия в отношении трех машин, принадлежащих компании, а также разыскали ее банковские счета. В установленный законом срок решение суда о штрафе должник добровольно не исполнил, поэтому средства взыскали в принудительном порядке. Вдобавок к основной сумме нарушителю пришлось оплатить исполнительный сбор в размере 56 тысяч рублей.

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