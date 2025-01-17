«СтройЭксперт» подвел итоги работы за 2024 год

Специалисты компании «СтройЭксперт», подведомственной Главгосстройнадзору Московской области, проверили 1483 новых здания за год. Это магазины, сервисные центры и другие коммерческие постройки.

При выезде на объект эксперты проверяют соответствие основных показателей проекту, состояние несущих конструкций и других элементов здания, планировку помещений, качество отделки, работу инженерных систем и выполнение требований пожарной безопасности. Кроме того, оценивается доступность новых зданий для инвалидов, энергетическая эффективность и другие параметры.

За 2024 год 596 зданий проверили на соблюдение графиков строительства. Специалисты провели 430 обследований строительных площадок с использованием цифровой практики «невидимый надзор».