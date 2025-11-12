Строящийся ледовый дворец в Воскресенске подключат к обновленной системе электроснабжения

Специалисты «Мособлэнерго» выполнили комплекс работ, необходимых для подключения к электроснабжению строящегося ледового дворца в Воскресенске. Они модернизировали трансформаторную подстанцию ТП-420, заменив два силовых трансформатора мощностью 400 киловольт-ампер на трансформаторы в 630 киловольт-ампер.

Помимо этого, во время работ в распределительном устройстве РУ-10 киловольт вместо высоковольтных разъединителей энергетики смонтировали два выключателя нагрузки. В распределительном устройстве РУ-0,4 киловольт установили четыре вводных коммутационных аппарата и два расчетных прибора учета электроэнергии с трансформаторами тока.

Все это обеспечит строящийся спортивный комплекс электроэнергией мощностью 350 киловатт, что соответствует второй категории надежности электроснабжения с двумя независимыми взаиморезервирующими источниками питания. Заявка на выполнение работ поступила от администрации городского округа Воскресенск.

Компания «Мособлэнерго» регулярно реализует социально значимые проекты по технологическому присоединению и увеличению мощности. Заявки принимают на «Портале потребителя» компании moetp.ru. Многие из них специалисты выполняют в приоритетном порядке и с опережением установленных сроков.

Отметим, что новый ледовый дворец возведут в Новлянском микрорайоне Воскресенска до 2028 года. Арена станет частью крупнейшего спортивного комплекса «Химик».