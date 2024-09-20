Строивших Байкало-Амурскую магистраль ветеранов наградили в Можайске

Ветераны-строители БАМа отметили юбилей начала Всесоюзной стойки 20-го века в Можайске. Для них организовали праздник с концертом, чаепитиеам и поздравлениями от первых лиц города.

Праздник прошел в Можайском культурно-досуговом центре. Организовали мероприятие Совет ветеранов городского округа, Фонд поддержки ветеранов комсомола Подмосковья и администрация муниципалитета.

На встречу пришли более 40 ветеранов-строителей БАМа, представители Совета ветеранов Можайского городского округа и других общественных организаций.

Поздравили виновников торжества от имени главы Можайского городского округа Дениса Мордвинцева и председателя Совета депутатов округа Лидии Афанасьевой. Лично поблагодарил за труд собравшихся исполняющий обязанности заместителя главы Денис Потылицын.

С поздравлениями также выступили депутат Мособлдумы Татьяна Сердюкова, муниципальный депутат Василий Овчинников, председатель Совета ветеранов округа Нина Истратова, председатель Можайского отделения Фонда поддержки ветеранов комсомола Подмосковья Виктор Антонов.

Благодарственные письма главы и председателя Совета депутатов Можайского городского округа, а также грамоты и благодарственные письма Президента Фонда поддержки ветеранов комсомола Подмосковья вручили ветеранам-строителям. Кроме того, они получили в подарок книгу «Можайск — священный город русских».

Концерт для собравшихся подготовили творческие коллективы округа. За чаепитием ветераны поделились воспоминаниями о легендарной стройке.

Отметим, что «БАМовский» дом в Можайске — единственный жилой объект в Подмосковье, построенный руками строителей БАМа всего за полгода в 1991 году. В 120 квартирах дома жили семьи строителей БАМа.

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