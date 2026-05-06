Строительство жилого квартала «Михалевич» началось в Раменском

В Раменском округе дали старт строительству первого этапа жилого комплекса «Михалевич», который возводит девелоперская компания G3 Group. На площадке, отведенной под корпус № 1, уже забетонировали перекрытия между этажами.

Работы выполнили на уровнях со второго по четвертый, а также залили стены третьего и четвертого этажей.

Параллельно проходит обратная засыпка пазух котлована, а в подземной части здания специалисты занимаются вертикальной гидроизоляцией, утеплением стен и каменной кладкой.

Кроме того, начался монтаж инженерных шахт на кровле, ведутся работы по армированию и бетонированию парапета, а также строители бетонируют лестничные марши.

Что касается второго дома, то там полностью завершили все подготовительные процедуры, возвели подвальные помещения и сейчас активно армируют фундаментную плиту всего строения.

Жилой комплекс «Михалевич» позиционируют как камерный малоэтажный проект бизнес-класса, где архитектура и планировка подчинены не просто созданию жилья, а формированию определенного образа жизни.

В комплексе спроектировали закрытые внутридворовые пространства с озеленением, полностью исключающие присутствие машин, а также детские и спортивные площадки.

На территории появится беспроводной интернет, на первых этажах откроют магазины. На территории будет работать детский сад, также там обустроят прогулочный сквер и велодорожки, предусмотрят парковочные места и создадут удобную пешеходную связь с городской транспортной сетью.

Застройщик стремится отразить историческое наследие Раменского.