Строительство жилого квартала «Михалевич» началось в Раменском
В Раменском округе дали старт строительству первого этапа жилого комплекса «Михалевич», который возводит девелоперская компания G3 Group. На площадке, отведенной под корпус № 1, уже забетонировали перекрытия между этажами.
Работы выполнили на уровнях со второго по четвертый, а также залили стены третьего и четвертого этажей.
Параллельно проходит обратная засыпка пазух котлована, а в подземной части здания специалисты занимаются вертикальной гидроизоляцией, утеплением стен и каменной кладкой.
Кроме того, начался монтаж инженерных шахт на кровле, ведутся работы по армированию и бетонированию парапета, а также строители бетонируют лестничные марши.
Что касается второго дома, то там полностью завершили все подготовительные процедуры, возвели подвальные помещения и сейчас активно армируют фундаментную плиту всего строения.
Жилой комплекс «Михалевич» позиционируют как камерный малоэтажный проект бизнес-класса, где архитектура и планировка подчинены не просто созданию жилья, а формированию определенного образа жизни.
В комплексе спроектировали закрытые внутридворовые пространства с озеленением, полностью исключающие присутствие машин, а также детские и спортивные площадки.
На территории появится беспроводной интернет, на первых этажах откроют магазины. На территории будет работать детский сад, также там обустроят прогулочный сквер и велодорожки, предусмотрят парковочные места и создадут удобную пешеходную связь с городской транспортной сетью.
Застройщик стремится отразить историческое наследие Раменского.