Строительство жилого комплекса со школой и детским садом стартовало в Мытищах

Заливка первого куба бетона в рамках строительства многофункционального жилого комплекса площадью почти 120 тысяч квадратных метров в Мытищах состоялась в рамках комплексного развития территорий. В мероприятии приняли участие заместитель министра строительства России Никита Стасишин, первый заместитель председателя правительства Московской области Максим Фомин и руководитель группы компаний «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков.

Как рассказали в Министерстве жилищной политики Московской области, благодаря проекту удастся расселить 12 многоквартирных жилых домов, семь из которых признаны аварийными и опасными для проживания людей. Более 630 семей получат современные и безопасные квартиры в районе с развитой инфраструктурой, 63 из них — уже переехали досрочно.

Также планируется обустроить свыше 7,5 тысячи квадратных метров коммерческих площадей и построить подземный паркинг на 1345 машин. Кроме того, в жилищном комплексе появится школа на 500 учеников и детский сад на 250 мест.

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