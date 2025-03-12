Строительство жилого комплекса «Квартал Авиаторов» проверили в Балашихе

На стройплощадке второго и седьмого корпусов продолжаются фасадные работы, монтаж железобетонных конструкций и кладка стен, в то время как в корпусах три и четыре также ведется монтаж конструкций. В восьмом корпусе уже начали работы по внутренней отделке и монтажу инженерных систем.

С начала второго квартала 2024 года уровень строительной готовности пяти корпусов увеличился от 17 до 28 процентов. Во время проверки специалисты «СтройЭксперта» подтвердили, что фактический объем выполненных работ соответствует данным проектной декларации.

Ожидается, что восьмой корпус будет завершен в третьем квартале 2025 года. Работы во втором, третьем и седьмом корпусах планируется завершить в первом квартале 2026 года, а окончание строительства четвертого корпуса намечено на четвертый квартал 2026 года.

Жилой комплекс «Квартал Авиаторов» расположен рядом с Горенским лесопарком. До железнодорожной станции «Балашиха» можно добраться за пять минут на машине, откуда до Курского вокзала — всего 40 минут. Станция метро «Щелковская» находится в 20 минутах езды на автомобиле.