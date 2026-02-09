Строительство жилья для переселенцев из ветхого фонда в Шатуре близится к завершению

В городе Шатура Московской области на улице Спортивной продолжается активное строительство жилья для переселенцев из ветхого фонда. Работы ведутся в двух современных корпусах.

В первом корпусе строители полностью завершили монолитные работы. Сейчас специалисты заканчивают монтаж инженерных коммуникаций. По словам директора капитального строительства округа Александра Алексеева, системы водоснабжения, канализации, электричества и тепла готовы на 95 процентов. Внутри здания полностью закончили монтаж межкомнатных перегородок.

Во втором корпусе работы тоже вышли на финишную прямую. Строителям осталось возвести всего полтора этажа монолитного каркаса. Сразу после завершения этого этапа темпы работ будут дополнительно усилены, что позволит быстро перейти к внутреннему обустройству здания.

Весь процесс строительства идет в строгом соответствии с графиком. Реализация проекта находится под постоянным контролем профильных служб, поэтому будущие новоселы смогут переехать в современные и комфортные квартиры в установленные сроки.