Строительство завода по производству ворот в Ступине близится к середине

На территории особой экономической зоны «Ступино Квадрат» полным ходом идет строительство завода по производству ворот для больших проемов. Сейчас на объекте завершают установку несущих металлоконструкций и прокладывают инженерные сети, включая электропитание, водопровод и вентиляцию. Начался монтаж кровли, подготовка фундаментов и оснований под оборудование. На строительной площадке работают 30 рабочих и четыре инженерно-технических специалиста. Также задействована техника: экскаваторы, катки, трамбовщики, автокраны и другие подъемные механизмы.

Руководитель монтажного отдела инженерных систем Максим Набатов отметил, что завод готов на 30 %. Завершение строительства и запуск производства запланированы на первый квартал 2027 года. После ввода в эксплуатацию здесь будет создано 50 рабочих мест, включая инженерно-технический персонал, квалифицированных рабочих и административных сотрудников. Общая площадь завода составит 7200 квадратных метров. В него войдут производственные цеха, административный блок, объекты электроснабжения и инженерной инфраструктуры.

На предприятии будут изготавливать ангарные и промышленные ворота для больших проемов. Основные заказчики такого оборудования — предприятия горнодобывающей промышленности, судостроения, авиации, а также крупные логистические центры и хабы. Продукция ориентирована как на российский рынок, так и на экспорт в страны ближнего зарубежья. Объем инвестиций составит 350 млн рублей.