Строительство завода этикеток в парке «Есипово» начнется летом | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 16:13 Строительство завода этикеток в парке «Есипово» начнется летом Мининвест МО

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Компания «Флексо-Пак» при содействии Корпорации развития Московской области построит производственный комплекс в индустриальном парке «Есипово» под Солнечногорском. На новом предприятии будут выпускать этикетки для разных производителей.

«Объем инвестиций составит около 2,5 миллиарда рублей. На новом производстве будет создано более 150 новых рабочих мест. Приступить к строительству завода компания планирует уже летом этого года», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

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Первую очередь завода запустят до 2025 года, еще две — до конца 2026-го.

Полиграфическое предприятие «Флексо-Пак» уже 15 лет производит самоклеящиеся этикетки для производителей России и стран СНГ.

«В Подмосковье мы планируем не только производить этикетки, но и сырье, из которого в дальнейшем будем изготавливать продукцию на всех наших предприятиях. Слои разного материала будут склеиваться между собой, затем при помощи специального оборудования на материал будут наносить всевозможные элементы изображения», — говорит генеральный директор компании «Флексо-Пак» Антон Городов.

Краски, растворители и полуфабрикаты для сырья инвестор планирует закупать у российских производителей.

«Этикетки компании „Флексо-Пак“ применяются для брендирования продуктов питания, напитков, бытовой химии, косметики, парфюмерии, а также медицинских препаратов», — отметил и. о. генерального директора Корпорации развития Московской области Александр Федоров.

Импортозамещение — по-прежнему один из приоритетов в экономике, рассказал в эфире телеканала «Россия 24» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Несмотря на сложные внешние вызовы, в регионе строят новые производства. Уже реализовали 77 проектов, еще 84 — сейчас в работе.

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