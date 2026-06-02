Строительство выезда из Лобни на Северный обход близится к четверти готовности

В Лобне продолжается возведение важного транспортного объекта — выезда с Северного подъезда на Северный обход города в сторону Дмитровского шоссе. Участок строительства определен от пересечения с Северным подъездом до путепровода через железную дорогу в составе обхода города.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин отметил: «Сейчас работы сосредоточены на устройстве земполотна дороги. Строители продолжают устройство песчаной насыпи с послойным уплотнением основания». Также ведется разработка котлована для строительства водопропускной трубы через реку Раздериху.

На данный момент строительная готовность объекта составляет 22%. Завершить работы планируется в четвертом квартале 2027 года. На строительной площадке трудятся 10 строителей и задействовано 4 единицы техники. Параллельно выполняются работы по подготовке инженерных коммуникаций к дальнейшему строительству.

Работы ведутся в рамках третьего этапа строительства Северного подъезда к городу. Напомним, что в мае 2026 года было открыто движение по первому этапу: дорожники построили новый 550-метровый участок от обхода города до улицы Лесной в СНТ «Лесная Полянка». Эта дорога обеспечивает съезд с Северного обхода к ближайшим СНТ.

