Строительство второго скейт-парка начали в Дубне

Скейт-парк обустроят в дубненском парке Авиастроителей в рамках его коренной реконструкции. Общая площадь объекта составит 540 квадратных метров.

Скейт-парк станет вторым в наукограде и первым — в левобережной части Дубны. Все подготовительные работы завершены. На площадке уже видны очертания будущих трамплинов — пока их формируют из песка, затем забетонируют.

«В таком красивом зеленом уголке очень аккуратно располагаем новый современный скейт-парк для нашей молодежи. Подрядчик заверил, что с 30 по 5 июня мы перейдем на бетонно-монолитные работы», — рассказал глава Дубны Максим Тихомиров.

Площадка расположена со стороны улицы Карла Маркса чуть в стороне от основной части парка и не будет мешать отдыху других жителей. Завершить строительство скейт-парка планируют в июле текущего года.