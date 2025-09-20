Строительство водозаборного узла завершили в Яхроме Дмитровского округа

Станция очистки воды от тяжелых примесей, резервуары, системы предварительной обработки — жизненно важный для Дмитровского округа объект обретает реальные контуры. Строительство водозаборного узла в Яхроме — на финишной прямой.

Ход работ на объекте контролируют профильные ведомства администрации и временно исполняющий полномочия главы округа Михаил Шувалов. После завершения реконструкции ВЗУ доступ к качественной воде получат более 7,5 тысяч человек.

«Пробные испытания уже проведены, РСК это уже проверил, вынес решение, что все соответствует проекту и все выполнено качественно. Пробные испытания проходят в тестовом порядке и где-то с октября мы уже планируем подавать, минуя станцию 2-го подъема, в городскую сеть», — сказал заместитель главы Сергей Колков.