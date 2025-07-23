Сегодня 09:21 Строительство водозаборного узла в Яхроме завершили в Дмитровском округе 0 0 0 Фото: 360.ru Подмосковье

Строительство

Дмитров

Экология

Основные работы по монтажу оборудования водозаборного узла в Яхроме закончены. Временно исполняющий обязанности главы округа Михаил Шувалов приехал на объект для осмотра сделанного.

На водозаборном узле заменили оборудование, возвели новые павильоны, установили станции обезжелезивания и второго подъема. Две скважины поднимают воду с глубины 180 метров, одна — со 150 метров. Подрядчик завершает внутренние работы и благоустройство. В середине сентября объект заработает в полную силу — обеспечит водой около 8 тысяч жителей.

Работы ведутся по программе «Чистая вода». Уже 90% жителей муниципалитета обеспечены качественной водой, а все крупные водозаборные узлы модернизированы.

Ранее после масштабной реконструкции ввели в эксплуатацию водозаборный узел № 1 на Пушкинской улице в Дмитрове. Более 20 тысяч жителей микрорайонов Маркова и Аверьянова, улиц Оборонная и Пушкинская, получили доступ к чистой питьевой воде, соответствующей всем санитарным нормам.