Строительство ТРЦ в Красногорске близится к завершению

В городе Красногорск на улице Оранжерейной продолжается строительство торгово-развлекательного центра районного масштаба. Объект находится на завершающем этапе основных строительных работ, готовность здания достигла 80%.

По словам застройщика Олега Макарова, на площадке практически полностью выполнено остекление здания. Продолжаются фасадные работы и монтаж внутренних инженерных систем. «Уже выполнен тепловой пункт, готов водомерный узел», — отметил Макаров.

Ежедневно на объекте работают около 30 специалистов и четыре единицы техники. Строителям осталось завершить часть фасадных и кровельных работ, подшивку козырьков и благоустройство прилегающей территории.

После многих лет ожидания территория бывшего долгостроя постепенно приобретает законченный вид. Завершить строительство планируют в 2027 году.