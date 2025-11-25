Строительство тротуаров начали на Северном подъезде к Лобне

Обустройство тротуаров началось на Северном подъезде к Лобне. На участке протяженностью 550 метров завершили асфальтирование, начали наносить разметку и устанавливать знаки.

Как рассказали в областном Минстрое, новая дорога обеспечит съезд с Северного обхода на внутреннюю сеть Лобни, в том числе к СНТ «Лесная полянка», СНТ «Птичка» и ЖК «Восточному».

«Строительная готовность дороги составляет 75%. Сейчас строители приступили к устройству тротуаров: уже смонтирован бортовой камень и начаты работы по устройству дорожной одежды. Одновременно продолжается возведение шумозащитных экранов и отделка бетонных конструкций», — сказал глава ведомства Марат Сибатулин.

Дорога пройдет от съезда с путепровода через железную дорогу в составе Северного обхода Лобни до Лесной улицы в СНТ «Лесная полянка». На ней обустроят две полосы движения и пешеходные зоны.

В министерстве напомнили, что в городе также продолжается реконструкций улицы Гагарина, которая позволит вывести транзит за пределы Лобни.