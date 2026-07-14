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Строительство тротуара у Центра образования № 30 начали в Электроуглях

Фото: Пресс-служба администрации Богородского городского округа

Работы по обустройству тротуара возле здания школы, рассчитанного на 433 обучающихся, начались. Этот вопрос на протяжении года последовательно решали депутат округа Олег Кобляков, директор школы Лариса Черкасова и администрация.

Проблема была острой: тротуара здесь никогда не было, и безопасность детей ежедневно оказывалась под угрозой. Из‑за отсутствия пешеходной зоны родители парковали автомобили вплотную к входу, и пройти к школе становилось непросто и небезопасно.

13 июля Олег Кобляков вместе с активными родителями из попечительского совета приехал на место, чтобы лично оценить ход работ. На площадке уже заметны первые результаты: рабочие установили бордюры, приступили к засыпке основания, а уровень тротуара специально подняли — так он станет удобнее и безопаснее для пешеходов.

Особое внимание уделили защите новой пешеходной зоны. Достигнута договоренность об установке полусфер возле калитки — это надежно перекроет доступ транспорта и сохранит тротуар от заезда автомобилей.

«Спасибо всем, кто участвовал в этом процессе — родителям, администрации школы и, конечно, строителям. Все очень довольны, работы идут по плану. В рамках партийного проекта мы продолжаем делать наш город безопаснее и комфортнее для детей», — отметил Олег Кобляков.