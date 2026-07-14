Строительство тротуара у Центра образования № 30 начали в Электроуглях

Работы по обустройству тротуара возле здания школы, рассчитанного на 433 обучающихся, начались. Этот вопрос на протяжении года последовательно решали депутат округа Олег Кобляков, директор школы Лариса Черкасова и администрация.

Проблема была острой: тротуара здесь никогда не было, и безопасность детей ежедневно оказывалась под угрозой. Из‑за отсутствия пешеходной зоны родители парковали автомобили вплотную к входу, и пройти к школе становилось непросто и небезопасно.

13 июля Олег Кобляков вместе с активными родителями из попечительского совета приехал на место, чтобы лично оценить ход работ. На площадке уже заметны первые результаты: рабочие установили бордюры, приступили к засыпке основания, а уровень тротуара специально подняли — так он станет удобнее и безопаснее для пешеходов.

Особое внимание уделили защите новой пешеходной зоны. Достигнута договоренность об установке полусфер возле калитки — это надежно перекроет доступ транспорта и сохранит тротуар от заезда автомобилей.

«Спасибо всем, кто участвовал в этом процессе — родителям, администрации школы и, конечно, строителям. Все очень довольны, работы идут по плану. В рамках партийного проекта мы продолжаем делать наш город безопаснее и комфортнее для детей», — отметил Олег Кобляков.