Строительство трех учреждений образования проверили в Подольске

В Подольске на выездном заседании депутаты профильных комитетов Московской областной думы и Совета депутатов округа оценили ход строительства и капитального ремонта трех образовательных учреждений округа. Подрядчики выполняют работы согласно установленному графику.

В пристройке на 200 мест к школе № 29 имени Петра Забродина выполнено около 70% строительных работ нового корпуса площадью 4 тысячи квадратных метров. В настоящее время продолжается прокладка наружных и внутренних инженерных сетей, монтаж фасадных элементов, кровли, систем вентиляции и электропроводки.

В новом здании предусмотрены кабинеты для занятий физикой, информатикой, химией и биологией с лабораториями, а также спортивный зал и просторная библиотека. Кроме того, проект включает благоустройство прилегающей территории.

В дошкольном отделении при школе № 24 активно ведется капитальный ремонт: утепляются кровля и фасад, штукатурятся стены, устанавливаются новые системы электроснабжения и вентиляции. В подвале заменены магистрали теплоснабжения. Также обновят малые архитектурные формы и резиновое покрытие территории. Детский сад планируется открыть к 1 сентября.

В гимназии имени Подольских курсантов в микрорайоне Климовск в рамках капитального ремонта заменят кровлю, обновят фасад, входные группы, окна и двери, а также модернизируют все инженерные коммуникации. Будут отремонтированы кабинеты, спортзал, прилегающая территория и военно-исторический музей. Завершение работ запланировано к 1 сентября.

Во всех образовательных учреждениях установят новую мебель и современную технику.